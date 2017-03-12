 

Турция ждет от Нидерландов извинений

 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит принимать меры в отношении Нидерландов, пока власти страны не принесут извинений, передает агентство Рейтер.

Однако одних извинений со стороны Нидерландов будет недостаточно, и шаги голландских властей не останутся без последствий, добавил министр. Турция также ждет от европейских стран критики в адрес "фашистский действий" Нидерландов, заявил Чавушоглу.

Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Тогда приехать в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кая, однако сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

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