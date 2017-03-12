 

Иран запустил серийное производство новейшего танка

 

В Иране стартовало серийное производство танка «Карар» (Karrar) собственной разработки. Об этом сообщает агентство Fars.

На прошедшей в воскресенье, 12 марта, церемонии презентации новой боевой машины присутствовал министр обороны страны Хосейн Дехган. По его словам, «Карар» может соперничать с самыми современными аналогами в мощности, точности и мобильности. Также бригадный генерал отметил живучесть танка на поле боя.

Министр, как передает Tasnim, добавил, что машина способна полностью удовлетворить потребности Вооруженных сил Ирана.

В августе 2016 года были опубликованы первые кадры с «Караром». Как писал Defence Blog, внешне он оказался очень похож на российский танк Т-90СМ.

О разработке проекта «Карар» Минобороны Ирана объявило в феврале прошлого года. В том же месяце Тегеран заявил об отказе от закупок иностранного вооружения и военной техники без передачи технологий, несмотря на первоначальную заинтересованность в приобретении в России Т-90.

Танковая промышленность Ирана обладает опытом крупноузловой сборки Т-72С — 300 единиц было изготовлено во второй половине 1990-х из российских машинокомплектов. Кроме того, с 1997 года ведется разработка и производство танков семейства «Зульфикар», являющихся развитием Т-72С (в частности, вооруженных советской 125-миллиметровой пушкой 2А46) с подвеской, разработанной на базе конструкций американских танков М48 и М60.

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