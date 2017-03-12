 

Ташкентское метро стало бесплатным для пенсионеров

 

Пенсионеры в Узбекистане с 15 марта смогут бесплатно пользоваться метрополитеном Ташкента в дневное время, сообщили Интерфаксу в хокимияте (администрации) столицы республики.

"С 15 марта пенсионеры смогут бесплатно пользоваться метрополитеном Ташкента в период с 10:00 до 16:00", - сказал представитель администрации.

По его словам, соответствующее решение принял хоким (глава администрации) города, основываясь на постановлении правительства.

Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, пенсионерам достаточно предъявить оператору метрополитена пенсионное удостоверение. Ограничений на количество поездок нет. Указанное право распространяется на всех пенсионеров Узбекистана, а не только на жителей столицы.

В администрации Ташкента отметили, что в дальнейшем планируется разработать такие правила и для наземных видов транспорта.

Первая линия метро в Ташкенте была открыта в 1977 году. В настоящее время действуют три линии из 30 станций.

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