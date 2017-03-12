 

Эрдоган: «Запад вооружает всех террористов»

 

Если власти Нидерландов приносят в жертву выборам отношения с Турцией, то они ответят за это, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле, передает Анадолу.

По его словам, власти Нидерландов перешли все границы.

«Дошло до того, что генконсула не выпускали из здания дипмиссии Турции. Все это говорит о том, что нацизм на Западе возрождается. Чем власти Нидерландов могут объяснить свои шаги? Турция ответит на это. Власти Нидерландов наконец-то научатся нормам дипломатии», - отметил президент.

«Думаю, что и 250 тысяч турок, проживающих в Нидерландах, скажут свое слово на выборах 15 марта в этой стране», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что события последних дней - наглядная демонстрация исламофобии. В последние несколько дней Запад показал свое истинное лицо.

«В Европе процветает расизм. Почему Евросоюз не реагирует на ксенофобию и сепаратизм? А потом им не нравится, когда президент Турции критикует ЕС! Конечно же, у них есть причины для беспокойства», - отметил президент.

Глава государства напомнил, что с самого начала указанных процессов констатировал наличие фашистских методов давления.

«Раньше я считал, что нацизм побежден, но это было моей ошибкой. Нацизм возродился на Западе. Мои слова вызвали негативную реакцию в Европе. Если это не так, то как же можно назвать запрет посещать турецкую дипмиссию министру Турции по делам семьи и социальной политике Фатме Бетуль Саян Кайя? Причем министр находилась в автомобиле с дипломатическими номерами и в сопровождении временного поверенного в делах Турции!», - отметил президент.

«Как все это объяснят мировому сообществу? Возможно, в Амстердаме заявят, что не приглашали министра. Хотя совершенно ясно, что владелец дипломатического паспорта в соответствии с международным правом вправе посещать любую страну. Но если руководствоваться методами фашистов и нацистов, то можно обосновать любые свои действия», - сказал Эрдоган.

«Враги Анкары слабеют по мере усиления Турции. Запад вооружает всех террористов на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что Запад все еще отрицает этот факт, у Анкары есть документальные свидетельства поставок оружия. Есть и фотографии, на которых террористы одеты в униформу, произведенную в этих странах. Кого вы обманываете? Нам хорошо известна ваша суть», - продолжил глава государства.

Президент Турции далее выразил благодарность Франции, «которая не поддалась на игры Германии и Нидерландов». «Я обращаюсь к соотечественникам, проживающим в странах Европы, где налицо серьезные проблемы: берите своих знакомых и приезжайте в Турцию! Пусть они на деле увидят, что такое гостеприимство, и поймут, как именно должна относиться страна к своим гостям», - сказал Эрдоган.

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