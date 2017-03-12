 

Семья Никогосян уехала из Армении: «Я не хочу, чтобы мой сын умирал в Карабахе»

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

Марина Никогосян с 2003 года живет в Барселоне. Она открыла собственный бар, где подает посетителям блюда армянской и каталонской кухни. В этом деле ей помогают ее дети Анна и Арам, пишет испаноязычное издание Lavoz de Galiciya.

Собственно говоря, именно Арам и стал причиной того, что семья была вынуждена покинуть Армению. Марина была против того, чтобы ее сын отправился служить в армию и воевал против Азербайджана.

«Я приехала в Испанию для того, чтобы сохранить жизнь своему сыну. Я не хочу, чтобы мой сын умирал в Карабахе. Ему тогда было всего 11 лет. Но медлить было нельзя, ведь когда ему бы исполнилось 14 лет, то его не выпустили бы из страны», - рассказывает Марина.

Женщина также жалуется на ужасные условия в армянской армии, где от произвола командиров часто погибают солдаты.

Сейчас Араму уже 24 года. Марина в отличие от многих армянских матерей смогла сохранить жизнь своему сыну и обеспечить ему светлое будущее. 26-летняя дочь Марины Анна уже успела выйти замуж и родить детей. Марина долго рассказывает журналистам о своей счастливой жизни вдалеке от Армении.

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Семья Никогосян уехала из Армении: «Я не хочу, чтобы мой сын умирал в Карабахе»
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