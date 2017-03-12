 

И Дания пошла против Эрдогана

 

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен предложил отложить визит премьера Турции Бинали Йылдырыма в Данию из-за конфликта между Турцией и Нидерландами, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, визит Йылдырыма должен был состояться в марте.

"Учитывая атаки Турции на Голландию, встречу нельзя рассматривать отдельно от этого. Я предложил турецким коллегам отложить встречу", - приводит агентство заявление Расмуссена.

Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

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