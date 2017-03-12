Президент Чехии готов организовать встречу Трампа и Путина

Президент Чехии Милош Земан предложил Прагу и его загородную резиденцию замок Ланы (Центральная Чехия) в качестве возможной встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Об этом он заявил в воскресенье в интервью сетевому телеканалу пражской газеты Blesk, передает ТАСС.

"Я уже получил несколько проектных тем по поводу организации встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, а возможно также и китайского президента, - сказал он. - На это я скромно ответил, что Чешская Республика не является центром мира. Максимум, что могу сделать - это сказать этим президентам при встречах с ними: "Посмотрите, если бы вы хотели встретиться со своим коллегой-партнером, Прага - прекрасный город".

"Я предлагаю вам, кроме того, и замок в Ланах, где будет спокойная атмосфера для таких переговоров", - продолжил президент Чехии, объявивший в четверг о намерении добиваться переизбрания главой государства на второй пятилетний срок.

Как неоднократно отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "пока нет никаких наметок относительно того, когда может состояться встреча". "Каких-либо точных договоренностей пока достигнуто не было", - сказал он.