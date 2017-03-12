Турецкие хакеры разгромили сайт голландского аэропорта

Группа турецких хакеров Aslan разгромила сайт аэропорта Роттердама, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

«Если там не разрешили приземлиться нашему министру, то там вообще никто летать не будет», - говорится в заявлении турецкой хакерской группы.

Этот шаг турецкие хакеры предприняли в ответ на недружественные действия властей Нидерландов. Так, накануне голландские власти отказались принимать самолет главы турецкого МИД, планировавшего выступить на митинге в Роттердаме, а затем, когда в Роттердам попыталась приехать министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кая, объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны.