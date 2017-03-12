Коалиция перерезала последнюю дорогу в Мосул

Последняя дорога в иракский Мосул перекрыта, боевики террористической группировки "Исламское государство" "находятся в ловушке", передает агентство Франс Пресс.

Ранее агентство сообщало со ссылкой на иракского командира, что вооруженные силы Ирака отбили у боевиков ИГИЛ свыше трети западной части Мосула.

Иракские военные продолжают наступление в западной части Мосула. Операция по освобождению города от ИГИЛ продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. Ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.