Футболист сборной Азербайджана сделал хет-трик в чемпионате Германии

Азербайджанский футболист Ренат Дадашов забил три гола в матче юношеского (U-19) чемпионата Германии.

В матче 21-го тура зоны Юг/Юго-запад франкфуртский «Айнтрахт», за который выступает Дадашов, играл дома с командой «Штутгартер Киккерс». «Айнтрахт» победил со счетом 5:1, а Ренат забил три гола, отличившись на 17-й (с пенальти), 45-й и 49-й минутах.

«Айнтрахт» с 28 очками занимает 8-е место среди 14 команд.

Напомним, что в январе стало известно, что 17-летний Ренат Дадашов изъявил желание выступать за сборную Азербайджана. Ранее он играл за сборную Германии, в том числе и на юношеском чемпионате Европы-2016 в Баку.