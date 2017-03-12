 

Футболист сборной Азербайджана сделал хет-трик в чемпионате Германии

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанский футболист Ренат Дадашов забил три гола в матче юношеского (U-19) чемпионата Германии.

В матче 21-го тура зоны Юг/Юго-запад франкфуртский «Айнтрахт», за который выступает Дадашов, играл дома с командой «Штутгартер Киккерс». «Айнтрахт» победил со счетом 5:1, а Ренат забил три гола, отличившись на 17-й (с пенальти), 45-й и 49-й минутах.
«Айнтрахт» с 28 очками занимает 8-е место среди 14 команд.
Напомним, что в январе стало известно, что 17-летний Ренат Дадашов изъявил желание выступать за сборную Азербайджана. Ранее он играл за сборную Германии, в том числе и на юношеском чемпионате Европы-2016 в Баку.

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