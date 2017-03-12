 

Премьер Нидерландов о запрете на въезд турецких министров

 

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что турецким министрам было отказано в разрешении на въезд в Голландию из-за угроз Анкары ввести санкции, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

"Мы никак не можем вести дела в условиях такого рода шантажа", - заявил премьер-министр.

Рютте добавил, что был шокирован решением министра по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя проследовать на митинг в Роттердаме наземным транспортом, хотя запрет на посадку министерского самолета четко дал понять, что ее присутствие в стране нежелательно.

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