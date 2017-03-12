 

Асмик Бунатян из Еревана за целостность Азербайджана

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

Гражданская активистка, известный лингвист в Ереване Асмик Бунатян присоединилась к «Платформе мира между Арменией и Азербайджаном». Об этом сообщает секретариат Платформы мира между Арменией и Азербайджаном.

"Осознавая возможность мирного урегулирования армяно-азербайджанского карабахского конфликта, полностью поддерживаю суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, признанной на международном уровне. Также хочу подчеркнуть важность решения этого конфликта в рамках международного права, устава ООН, резолюций Совета Безопасности ООН, деятельности Минской группы ОБСЕ, направленной на мирное решение конфликта", - говорится в заявлении Асмик Буниатян.

По словам А.Бунатян, в результате нерешенности конфликта в обеих странах преобладают вражеские отношения двух народов друг к другу: "Народы Азербайджана и Армении должны прекратить конфликт ради обеспечения мира и процветания наших будущих поколений. Я полностью поддерживаю идею мирного сосуществования двух народов и надеюсь на скорейшее мирное решению конфликта, который длится больше 25 лет. По этой причине выражаю полную поддержку «Платформе мира между Арменией и Азербайджаном», главной целью которой является восстановление и сохранение мира на Южном Кавказе. Исходя из вышесказанного, заявляю о присоединении к «Платформе мира между Арменией и Азербайджаном», говорится в заявлении ереванской гражданской активистки, направленном в редакцию haqqin.az. 

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