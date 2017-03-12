 

Власти Грузии обвинили Саакашвили в организации беспорядков в Батуми

 

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, была причастна к произошедшим накануне в Батуми беспорядкам, считает депутат из правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Талаквадзе.

"Группировка Ники Мелия, партия "Единое национальное движение" с большой вероятностью были причастны к происходившему вчера процессу", — заявил Талаквадзе в эфире Первого канала грузинского ТВ.

Говоря о нанесенном в ходе беспорядков ущербе, Талаквадзе отметил, что "государство сделает все для его компенсации". По словам депутата, в ходе событий полиция "использовала лишь ту силу, которая была необходима для пресечения дальнейшей эскалации ситуации".

Партию ЕНД обвинил в провоцировании субботних беспорядков и председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе. По его словам, "есть все основания считать, что акция была заранее спланирована".

Со своей стороны, в самой партии ЕНД обвинили правящие власти в бездействии и возложили на них всю ответственность за произошедшие беспорядки.

Ранее в субботу в Батуми сотрудник патрульной полиции выписал водителю автомобиля штраф за нарушение правил дорожного движения. Некоторые очевидцы утверждают, что полицейский вдобавок и оскорбил его. Водителя поддержали находившиеся рядом местные жители, которые устроили потасовку с правоохранителями. За оказание сопротивления полиции были задержаны шесть человек.

Вскоре после инцидента у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собрались около тысячи человек, которые устроили акцию с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Протестующие утверждают, что после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы.

В итоге акция протеста вылилась в беспорядки. Спокойствие в городе смогли восстановить только к утру. В городе прошла операция по задержанию участников беспорядков. По данным МВД, были задержаны 40 нарушителей. Телекомпания "Рустави 2", ссылаясь на очевидцев, сообщает о задержании 100 и более человек.

На данный момент ситуация в Батуми спокойная.

1249 просмотров


Старости
Премьер-министр Канады о деле Зии Мамедова
Премьер-министр Канады о деле Зии Мамедова Скандал разрастается
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
13 Март 13° / 4°
14 Март 12° / 4°
15 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8477 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

На Гаити автобус въехал в толпу уличных музыкантов: десятки погибших
МВД ФРГ против предвыборных акций турецких политиков в Германии
Власти Грузии обвинили Саакашвили в организации беспорядков в Батуми
Асмик Бунатян из Еревана за целостность Азербайджана
Премьер Нидерландов о запрете на въезд турецких министров
Футболист сборной Азербайджана сделал хет-трик в чемпионате Германии
Коалиция перерезала последнюю дорогу в Мосул
Турецкие хакеры разгромили сайт голландского аэропорта
Начался визит Ильхама Алиева во Францию фото
Президент Чехии готов организовать встречу Трампа и Путина
И Дания пошла против Эрдогана
Трагически погиб сын народного поэта Азербайджана
Семья Никогосян уехала из Армении: «Я не хочу, чтобы мой сын умирал в Карабахе»
Эрдоган: «Запад вооружает всех террористов»
Ташкентское метро стало бесплатным для пенсионеров
Россия раздаст паспорта родившимся в СССР?
Иран запустил серийное производство новейшего танка
В Одессе за шпионаж арестован российский журналист
Турция ждет от Нидерландов извинений
В Турции и Иране продают карты сокровищ в Азербайджане воскресное чтиво
Дефицит платежного баланса Азербайджана упал с 5 млрд до 1.7 млрд долларов После указа Алиева
В Стамбуле на консульство Нидерландов водрузили турецкий флаг Видео
Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года
Перестрелка на концерте азербайджанского певца: есть раненые
Создатель Всемирной паутины о борьбе с фейками