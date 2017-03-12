МВД ФРГ против предвыборных акций турецких политиков в Германии

Глава МВД Германии Томас де Мезьер выступил против выступлений турецких политиков в ФРГ в рамках каких бы то ни было кампаний. Об этом глава ведомства заявил в эфире программы Bericht aus Berlin на телеканале ARD.

"Я не приветствую такие выступления, турецкой избирательной кампании в Германии не место. Даже в самой Турции есть предписание о недопустимости избирательной кампании за пределами страны", — сказал Мезьер, уточнив, что он является "политическим противником" подобных акций.

"Будут ли теперь вынесены запреты на въезд (политиков) — этот вопрос нужно решить разумно, но есть явные границы", — добавил Мезьер, уточнив, что речь идет "о нарушениях закона", к примеру, "об оскорблении ФРГ или ее конституционного порядка".

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма".

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ. Затем муниципальные власти Германии отменили выступления двух турецких министров, которые должны были агитировать турецкую диаспору в Германии за пакет изменений в конституцию.

В этой связи президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом". Меркель заявила, что высказывания членов турецкого правительства и президента Турции о национал-социализме "настолько неуместны, что их нельзя комментировать всерьез".