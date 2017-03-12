 

На Гаити автобус въехал в толпу уличных музыкантов: десятки погибших

 

Число жертв крупного ДТП на севере Гаити, где автобус въехал в толпу людей, возросло до 38, передает ТАСС со ссылкой на газету Nuvellist.

Ранее сообщалось о 34 погибших.

Инцидент произошел утром недалеко от города Гонаив в 150 км к северу от столицы республики Порт-о-Пренса. Сначала автобус сбил двух пешеходов, убив одного из них. Затем водитель попытался скрыться с места ДТП и на полном ходу влетел в толпу уличных музыкантов.

В результате трагедии ранения получили 13 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии. По словам представителей правоохранительных органов, водитель автобуса задержан.

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