 

Еще два золота сборной Азербайджана по вольной борьбе

Автор: Отдел спорта 

В Стамбуле завершился 45-й по счету турнир по вольной борьбе памяти Яшара Догу.

Под руководством главного тренера Фирдовси Умудова в Стамбуле в составе сборной Азербайджана выступали Махир Амирасланов (57 кг), Галиб Алиев (61 кг), Агагусейн Мустафаев (65 кг), Ибрагим Усубов (86 кг) и Асланбек Альборов (97 кг).

Наша команда завоевала три медали – два золота и одно серебро. Золотые медали в активе Галиба Алиева (61 кг) и Асланбека Альборова (97 кг), серебро у Махира Амирасланова.

В общекомандном зачете сборная Азербайджана с 35 очками заняла 3-е место, пропустив вперед лишь Турцию и Россию.

Как известно, в новом олимпийском цикле Фирдовси Умудов взял курс на омоложение состава. Глобальная цель – подготовить команду к Олимпиаде-2020 в Токио. И уже есть первые положительные результаты.

24-летний Галиб Алиев, которого многие уже списали со счетов, выиграл в Стамбуле золото и сделал хорошую заявку на место в основе. Асланбек Альборов, призванный достойно заменить прославленного Хетага Газюмова, тоже не разочаровал. Порадовал и Махир Амирасланов, которому нет еще и 20-ти.

Это второй подряд успех азербайджанских вольников. В начале марта на турнире в Киеве они добыли два золота и две бронзы. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг) и Гаджимурад Магомедсаидов (86 кг), а бронза на счету Гитиномагомеда Гаджиева и Магомеда Муслимова (оба – 65 кг).

Добавим сюда бронзовые медали на февральском командном Кубке мира в Иране и получим весьма успешное начало года и всего олимпийского цикла для сборной Азербайджана по вольной борьбе.

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