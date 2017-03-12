 

Десятки человек погибли под оползнем из мусора

 

По меньшей мере 46 человек погибли на окраине эфиопской столицы Аддис-Абебы под оползнем из мусора на свалке. Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, Associated Press.

По данным агентства, большинство погибших — женщины и дети. Под завалами находятся десятки людей, поэтому число жертв может возрасти. В момент обвала на месте происшествия находилось примерно 150 человек, 37 удалось вытащить. В настоящее время идет спасательная операция.

Мусор накрыл несколько как временных домов, так и бетонных. Как сообщается, люди жили на территории свалки из-за дешевизны. В то же время там работали и сборщики мусора, зарабатывающие на жизнь его сортировкой.

Что послужило причиной обвала, пока неизвестно. Отмечается, что на свалку более 50 лет свозили мусор из столицы. В последние годы ее прекратили использовать, однако, по утверждению местных жителей, недавно сброс начался вновь. Это связано с тем, что сооружавшийся в соседнем районе новый полигон для отходов заблокировали местные фермеры.

Власти пообещали переселить проживающих на территории свалки.

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