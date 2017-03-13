 

План Олланда: «Пять районов Азербайджану взамен на самоопределение Карабаха»

Автор: Отдел информации 

Сегодня начался официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию. Визит президента Ильхама Алиева посвящен 25-летию установления дипломатических отношений Азербайджана и Франции.

Ожидается, что во французской столице стороны также обсудят ситуацию вокруг карабахского урегулирования.

Отметим, что недавно состоялся визит во Францию и президента Армении Сержа Саргсяна. В ходе совместной пресс-конференции с главой Армении Франсуа Олланд предложил «разработать механизм, который позволит осуществлять наблюдение и предупреждение, возможно, и введение санкций в случае противодействия миру». Учитывая то, что именно армянские СМИ тиражировали это заявление, а также тот факт, что именно Ереван настаивает на введении механизма расследования случаев нарушения режима прекращения огня, мало сомнений в том, что это неоднозначное заявление президента Франции служит интересам Армении.

Баку категорически против размещения на линии соприкосновения войск наблюдателей ОБСЕ до вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель. В Азербайджане не желают сохранения статус-кво. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров со своим французским коллегой постарается внести ясность относительно роли Франции в урегулировании карабахского конфликта.

Накануне 13 марта в беседе с корреспондентами портала Tert.am председатель координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян сказал, что у президента Франсуа Олланда четкая позиция относительно соблюдения мадридских принципов.

«Он выразил желание, чтобы мы провели референдум по самоопределению Карабаха. Затем передали Азербайджану не семь, а пять прилегающих к Карабаху территорий. Это план Олланда, который он предлагает сторонам, ведущим переговоры», - сказал он. «Олланд является сторонником установления на границе механизмов контроля, дабы знать, кто нарушил режим прекращения огня», - сказал глава армянских диаспорских организаций М.Папазян.

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