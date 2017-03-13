 

Систему безопасности азербайджанской трубы отдали итальянцам

Автор: Отдел экономики 

«23 февраля было подписано важное соглашение между компаниями Gruppo Leonardo-Finmeccanica и SOCAR, согласно которому управление всей системой безопасности проекта «Южный газовый коридор», который имеет первостепенное значение для нашей страны и всей Европы, перейдет к итальянской компании», - сообщает haqqin.az со ссылкой на Notizie Geopolitiche.

Италия успешно проводит свою геоэкономическую политику в регионе, становясь стратегическим партнером в области развития для Азербайджана и стран Центральной Азии, отмечает итальянское издание.

Согласно информации Notizie Geopolitiche, соглашение было подписано генеральным исполнительным директором и главным менеджером компании Gruppo Leonardo-Finmeccanica Мауро Моретти и руководством SOCAR в Баку, в присутствии министра экономического развития Италии Карло Календа, посла Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо и посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде.

Как отмечает итальянское издание, это соглашение направлено на усиление физической и кибер-безопасности проекта, который является краеугольным камнем европейской энергетической стратегии. Журнал пишет, что это очень важное соглашение для итальянской компании, которая стремится к построению долгосрочных взаимовыгодных отношений с Азербайджаном, ведущей страной Южного Кавказа.

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