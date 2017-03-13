 

Прокурор, посадивший иранского олигарха, отказался разговаривать с Трампом

 

Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара, который сообщил о своем увольнении, 9 марта отказался говорить с президентом США Дональдом Трампом, так как не получил на это санкцию от начальства в Министерстве юстиции. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

По его данным, 9 марта Бхарара связался с центральным офисом Минюста, чтобы "запросить разрешение на разговор" с главой государства. Не получив его, он перезвонил женщине, которая (изначально) контактировала с ним, чтобы сказать, что он не хочет говорить с Трампом без одобрения своих начальников, отмечает Reuters.

В Белом доме и Минюсте на просьбу ТАСС прокомментировать эти сообщения ответа пока не поступило.

В пятницу Министерство юстиции США распространило заявление, в котором говорилось, что администрация во главе с Трампом предписала 46 федеральным прокурорам в разных штатах уйти в отставку. Все они были назначены во время пребывания демократа Барака Обамы на посту президента. Подобная практика является обычной при смене администраций.

По данным газеты The New York Times и телеканала CNN, Бхарара уведомил помощников, что не намерен покидать пост добровольно по указанию администрации. В субботу он сообщил о своем увольнении. "Я не ушел в отставку. Только что меня уволили", - написал Бхарара на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Отметим, что Бхарара играл активную роль на стороне обвинения в судебных разбирательствах, касающихся россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Кроме того, он вел ряд громких дел, связанных с коррупцией, и выносил обвинения лицам, подозреваемым в терроризме. Так, именно он вел дело иранского олигарха Рза Зерраба.

815 просмотров


Старости
Премьер-министр Канады о деле Зии Мамедова
Премьер-министр Канады о деле Зии Мамедова Скандал разрастается
Наша погода
Сегодня 13° / 5°
14 Март 12° / 4°
15 Март 13° / 6°
16 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8477 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Сицилиец из ревности сжег бомжа заживо
Прокурор, посадивший иранского олигарха, отказался разговаривать с Трампом
Систему безопасности азербайджанской трубы отдали итальянцам
В Германии мужчина с ножом напал на прохожих
План Олланда: «Пять районов Азербайджану взамен на самоопределение Карабаха»
Десятки человек погибли под оползнем из мусора
Еще два золота сборной Азербайджана по вольной борьбе
На Гаити автобус въехал в толпу уличных музыкантов: десятки погибших
МВД ФРГ против предвыборных акций турецких политиков в Германии
Власти Грузии обвинили Саакашвили в организации беспорядков в Батуми
Асмик Бунатян из Еревана за целостность Азербайджана
Премьер Нидерландов о запрете на въезд турецких министров
Футболист сборной Азербайджана сделал хет-трик в чемпионате Германии
Коалиция перерезала последнюю дорогу в Мосул
Турецкие хакеры разгромили сайт голландского аэропорта
Начался визит Ильхама Алиева во Францию фото
Президент Чехии готов организовать встречу Трампа и Путина
И Дания пошла против Эрдогана
Трагически погиб сын народного поэта Азербайджана
Семья Никогосян уехала из Армении: «Я не хочу, чтобы мой сын умирал в Карабахе»
Эрдоган: «Запад вооружает всех террористов»
Ташкентское метро стало бесплатным для пенсионеров
Россия раздаст паспорта родившимся в СССР?
Иран запустил серийное производство новейшего танка
В Одессе за шпионаж арестован российский журналист