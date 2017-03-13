 

Сицилиец из ревности сжег бомжа заживо

 

Итальянец Джузеппе Пекораро, обвиняемый в том, что он поджег бездомного, признался в убийстве на почве ревности, сообщает Русская служба ВВС.

Пекораро признался в суде, что облил бензином Марчелло Чимино и поджег его у входа в приют, который содержат монахи-капуцины в Палермо на Сицилии.

Пекораро, работавший на бензозаправке, считал, что бездомный мужчина преследует его жену. Камера уличного наблюдения зафиксировала, как Пекораро вылил ведро бензина на спящего на улице Чимино.

Соседи сообщили полиции, что слышали жуткие крики боли. Чимино скончался до прибытия машины скорой помощи. Пекораро обжег себе руки, поджигая матрас, на котором спал Чимино. Он был арестован в субботу, менее суток после совершения преступления.

Сначала он утверждал, что обжег руки о кофемашину, но затем признался в убийстве.

Мэр Палермо Леолука Орландо назвал это убийство актом чистого варварства и заявил, что флаг над зданием мэрии будет приспущен в знак скорби.

Видеозапись преступления была опубликована газетой La Repubblica, что дало основание для проведения полицейского расследования о факте этой утечки.

Пекораро предъявлено обвинение в совершении убийства.

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