 

Великобритания учредила министерство для борьбы с русскими хакерами

 

Опасаясь, что "русские хакеры" могут вмешаться в процесс выборов в стране, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утвердила пост министра по борьбе с подрывной деятельностью. Как сообщает The Times, бороться за "целостность и неприкосновенность британской демократии" поручено Бену Гаммеру.

В Соединенном Королевстве всерьез обеспокоены тем, что российские кибератаки, фейковые новости и деньги могут дестабилизировать демократию в стране и повлиять на итоги запланированных на 2020 год парламентских выборов.

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