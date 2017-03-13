Великобритания учредила министерство для борьбы с русскими хакерами

Опасаясь, что "русские хакеры" могут вмешаться в процесс выборов в стране, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утвердила пост министра по борьбе с подрывной деятельностью. Как сообщает The Times, бороться за "целостность и неприкосновенность британской демократии" поручено Бену Гаммеру.

В Соединенном Королевстве всерьез обеспокоены тем, что российские кибератаки, фейковые новости и деньги могут дестабилизировать демократию в стране и повлиять на итоги запланированных на 2020 год парламентских выборов.