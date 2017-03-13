 

Министр обороны Саудовской Аравии отправился на встречу с Трампом

 

Заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман направился в понедельник в США на встречу с президентом Дональдом Трампом, передает Reuters.

По данным агентства, принц Мухаммад, занимающий также пост министра обороны Саудовской Аравии, среди прочего обсудит с Трампом и другими официальными лицами США «укрепление двусторонних отношений и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес».

Это будет первая встреча Трампа с представителем королевской семьи Саудовской Аравии с момента инаугурации.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора вскоре после инаугурации обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом идею создания безопасных зон в Сирии.

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