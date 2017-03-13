В Баку бывший заключенный убил отца и ранил мать

В Баку произошло убийство. Как сообщили АПА в прокуратуре Хатаинского района, проживающий по адресу: улица Абилова, дом 18/12 Эмин Садыг оглу Садыгов (1987 г.р.) на почве конфликта нанес смертельные ножевые ранения своему отцу Садыгу Салех оглу Садыгову (1962 г.р.).

Э.Садыгов также ранил ножом свою мать Ясемен Садыгову (1967 г.р.), которая попыталась его остановить.

Согласно предварительной информации, Э.Садыгов вышел из тюрьмы полгода назад.

Отмечается, что он задолжал большую сумму и пытался продать родительский дом, чтобы погасить долг. Конфликт с отцом произошел на этой почве.

Э.Садыгов задержан, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.