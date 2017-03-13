 

SOCAR купила семь нефтяных танкеров

 

SOCAR в прошлом месяце приобрела семь нефтяных танкеров. Как сообщает Reuters, компания намерена расширить свои транспортные возможности в Средиземном и Каспийском морях.

Генеральный директор SOCAR Trading SA Арзу Азимов сказал, что приобретение танкеров является частью стратегии по рыночной доле компании.

В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом месяце, SOCAR купила два танкера Suetsmaks вместимостью 120 тысяч тонн и пять танкеров Aframaks вместимостью 80 тысяч тонн.

По словам А. Азимова, компания приобрела суда в Турции. Он не раскрыл стоимость сделки.

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