SOCAR купила семь нефтяных танкеров

SOCAR в прошлом месяце приобрела семь нефтяных танкеров. Как сообщает Reuters, компания намерена расширить свои транспортные возможности в Средиземном и Каспийском морях.

Генеральный директор SOCAR Trading SA Арзу Азимов сказал, что приобретение танкеров является частью стратегии по рыночной доле компании.

В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом месяце, SOCAR купила два танкера Suetsmaks вместимостью 120 тысяч тонн и пять танкеров Aframaks вместимостью 80 тысяч тонн.

По словам А. Азимова, компания приобрела суда в Турции. Он не раскрыл стоимость сделки.