Азербайджан запускает производство новых беспилотников

Производство двух видов беспилотных летательных аппаратов планируется запустить в Азербайджане в 2017 году, сообщили Интерфакс-Азербайджан в правительстве.

«В короткие сроки в Азербайджане налажено производство успешно прошедших испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zərbə («Удар»). В 2017 году планируется организовать производство еще двух видов БПЛА», - сообщили в правительстве.

Согласно информации, в 2016 году предприятия Министерства оборонной промышленности начали поставки силовым структурам минометов различного калибра и сборки огневых систем для них, автомата калибра 5,45 мм, универсального пулемета калибра 7,62 мм, снайперской винтовки специального назначения, бронетранспортеров типа «Матадор» и «Мародер», 30-миллиметрового автоматического гранатометного комплекса, прицела для зенитной установки «ЗУ-23-2», патронов различного калибра, гранатов типа «ПГ-7В», учебных авиабомб, двух видов БПЛА типа «Орбитер» и т.д.