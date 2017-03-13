 

Цены на нефть опустились ниже 51 доллара Впервые с 2016 года

 

Мировые цены на нефть опустились ниже 51 доллара за баррель впервые с 30 ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

В 09:20 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,68 процента по сравнению с предыдущим закрытием — до 51,02 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,82 процента — до 48,09 доллара за баррель.

10 марта Reuters сообщило, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не будет продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти, чтобы не дать развиваться добыче сланцевого сырья в США.

Следующее заседание ОПЕК состоится 25 мая в Вене. Предполагается, что на встрече производители будут обсуждать возможность продления соглашения о сокращении добычи.

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