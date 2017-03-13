В Иране приговорили к казни двух сектантов

В Иране приговорены к смерти мужчина и женщина, которые, по сведениям властей, создали секту, сообщает информагентство Tasnim.

«Их обвинили в «распространении коррупции на земле» и приговорили к смерти. Их просьбы о помиловании рассматриваются в Верховном суде», - сказал генеральный прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади.

«Распространение коррупции на земле» - это понятие, которое включает в себя угрозу жизни, верованиям или имуществу мусульман; в Исламской Республике Иран карается смертной казнью.