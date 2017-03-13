Владимир Погосян: «Тер-Петросян сдаст Карабах и откажется от «геноцида»

Эксперт по вопросам безопасности, экс-помощник главного советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян высказал свое мнение относительно того, какой формат должны иметь переговоры между Азербайджаном и Арменией, а также о перспективах развития ситуации в Армении, где 2 апреля пройдут парламентские выборы.

Он считает, что парламентская форма правления приведет к конфронтации общества в Армении.

«Переход к парламентской форме правления приведет к разрыву по всем направлениям — к максимальной конфронтации в обществе, — цитирует Погосяна Eurasia Daily. — По сути, страной будет править не парламент, а госаппарат. Новая форма правления, которую нам насадили немцы, уже приводит к разрушению государственных институтов. Этот алгоритм не подходит для Армении. В такое опасное время, когда страна находится в состоянии войны, нельзя ослаблять президентскую власть и переходить на парламентскую форму правления.

Это говорит о нескольких вещах. Первое: не учитывается ситуация в регионе — Азербайджан и Турция, наоборот, усилили вертикаль власти, находясь в состоянии войны. По-другому и быть не может.

Сейчас идет игра на уничтожение Армении. Президент Армении Серж Саргсян уже ослабил власть. Некоторые люди из правящей партии говорят, что даже если они сейчас выиграют выборы, то вряд ли удержат власть в течение года. Люди из окружения президента связаны с более тонкими мировыми и европейскими системами. В 2018 году страна окончательно погрузится в развал системы управления государственных институтов. Уже сейчас видно, что это происходит.

Очевидно, что парламентская форма правления возможна лишь при развитой многопартийной системе, чего сегодня в принципе не существует в Армении. Ключевые игроки и партии контролируются администрацией президента с помощью всевозможных инструментов. Сам парламент будут сотрясать ситуативные союзы, а затем развал новых коалиций».

По мнению эксперта, эта реформа угрожает не только Армении, но и России.

«Представленные в парламенте силы разношерстны: кто-то в сфере влияния США, кто-то — Европы, другие — под влиянием России. Пророссийские силы будут в меньшинстве. Это позволит Западу реализовывать всевозможные сценарии воздействия на внешнюю и внутреннюю политику Армении. Самое опасное в том, что все будет в руках не парламента, а госаппарата правящей партии. Это означает, что будущий премьер-министр сосредоточит в своих руках экономику страны, финансовые потоки, внешние дела, внутреннюю политику, оборону и систему национальной безопасности. Система сдержек и противовесов будет отсутствовать.

Данная реформа заложила мину замедленного действия не только под Армению, но и под Россию. Игра против России в Армении уже сейчас набирает обороты.

Власть создает искусственные антироссийские структуры, которые войдут в парламент и будут выступать как против самой власти, так и против ее отношений с Россией. Это некая страшилка для России, которой будут говорить, что только правящая партия может удержать Армению в пророссийской позиции.

Хочу отметить, что такой развод до сих пор получался. Мы сегодня знаем, кто кого финансирует, а также кого определили на роль пугала для России. И очень странно, скажем, что тот же Левон Тер-Петросян вдруг стал пророссийским, в то время как программа возглавляемого им якобы оппозиционного Армянского национального конгресса (АНК) включила в себя предложения сдать территории Карабаха, отказаться от признания «геноцида» (кавычки наши – haqqin.az) и сблизиться с Турцией. Хотя потом все это будет использовано против самого Тер-Петросяна».

Владимир Погосян уверен, что Армении необходимо вести переговоры с Азербайджаном без посредничества ОБСЕ.

«Безусловно, с Азербайджаном нужно говорить, но говорить не на тех условиях, которые выдвигают VIP-туристы из ОБСЕ! Нужно выходить на прямые контакты с Азербайджаном и модератором оставить только Россию. Всем остальным структурам помахать ручкой. В этом позиции армян и азербайджанцев совпадают. И те, и другие недовольны работой ОБСЕ. У нас есть предложения и программа, которые позволят наладить отношения между двумя странами.

То же самое касается и Турции. При всем братстве Турции и Азербайджана турецкие бизнесмены с большим удовольствием имели бы дело и с армянами. Отношения с Турцией можно и нужно налаживать, но не за счет сдачи собственных интересов.

Повторяю, в первую очередь нужен прямой диалог Ереван-Баку. Необходимо с двух сторон остановить разжигание ненависти в СМИ, прекратить обстрелы, то есть успокоить народы. Потом запускать механизмы примирения народной дипломатии, далее синтезировать эти два подхода. Пока народы не успокоятся, политики ничего не решат! Любое неприемлемое решение для армянского или азербайджанского народа приведет к революции - что в Баку, что в Ереване».