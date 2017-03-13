В столице Сомали прогремел взрыв

Взрыв прогремел в понедельник в столице Сомали Могадишо, причины пока не известны, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

По данным агентства, за взрывом последовала стрельба. Над местом взрыва виднеется облако дыма.

В свою очередь портал Goobjoog News передает, что взрыв прогремел у входа в отель Wehliye. По предварительным данным, три человека пострадали.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида".