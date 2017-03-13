Скончался Октай Ахвердиев

В понедельник, 13 марта, на 81-м году жизни скончался экс-замминистра экономики Азербайджана, постоянный респондент haqqin.az доктор экономических наук Октай Ахвердиев.

Редакция haqqin.az выражает соболезнования родным и близким.

Allah rəhmət eləsin!

Октай Али оглу Ахвердиев родился 15 мая 1936 года в Баку. В 1955 году по окончании средней школы поступил в Институт народного хозяйства и в 1960 году окончил его по специальности «экономист широкого профиля». Начал трудовую деятельность в совхозе, затем работал старшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте, учился в аспирантуре, работал в Министерстве заготовок, откуда был переведен на должность директора бакинского мукомольно-комбикормового комбината.

С 1970 года работал в Госплане (позже Министерство экономики). Оставаясь сотрудником Госплана, он по решению правительства бывшего СССР был направлен на работу в качестве советника премьер-министров Лаоса (1981-1984), Вьетнама (1988) и Йемена (1989-1990).

Октай Ахвердиев был членом трех межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджана с Германией, Саудовской Аравией и Казахстаном, а также членом рабочей группы комитета Европейский Союз-Азербайджан.

Октай Ахвердиев являлся непосредственным разработчиком правительственной Программы структурной перестройки и экономического роста в Азербайджане на 1997-1999 гг., Программы по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, Концепции совершенствования системы госуправления, Государственной программы в области сокращения бедности, законопроекта «О ценных бумагах» и т.д.

За свою деятельность Октай Ахвердиев награжден орденом Красного Знамени, медалью «Ветеран труда» СССР и вторым по значимости орденом Славы Лаосской Народно-Демократической Республики.