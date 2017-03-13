Суд над Акифом Човдаровым перенесен

В Сабунчинском районном суде не состоялось назначенное на сегодня судебное заседание по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Процесс под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова перенесен на неопределенный срок. Причиной этого показано участие судьи Габиба Гасанова в совещании на другом процессе, на котором он председательствует, – по уголовному делу вице-адмирала Шахина Султанова и других.

Процесс будет продолжен после вынесения приговора по делу вице-адмирала.