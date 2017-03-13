 

Артур Расизаде занимается спортом

 

«Артур Расизаде довольно терпимо относится к объективной критике. Однако его чаще всего критикуют не за его работу, а возраст. Нужно оценивать именно работу Артура Расизаде». Об этом в интервью агентству Report заявил глава пресс-службы Кабмина Акиф Али.

Пресс-секретарь заявил, что любой журналист, интересующийся состоянием здоровья премьер-министра может рано утром прийти к Кабинету министров.

«Он увидит, что Артур Расизаде приходит на работу в 08:30 и уходит в 19:00. Он никогда до конца не использует свой отпуск. Раз в год он уезжает в тихое место, и проводит две недели на природе, после чего снова возвращается к работе», - сказал Акиф Али.

Он также коснулся состояния здоровья премьер-министра, отметив, что никаких серьезных проблем нет. Кроме того, Артур Расизаде каждый день занимается спортом.

«Некоторые люди говорят о том, что Артур Расизаде не знает азербайджанского языка. Но это не так, он знает его превосходно. Что касается определенного акцента, то он присутствует у многих людей, которые получили образование в советское время», - сказал Акиф Али.

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Артур Расизаде занимается спортом
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