Турция обвинила Нидерланды в нарушении Венской конвенции

Турция направила Нидерландам дипломатическую ноту, в которой утверждается, что страна нарушила Венскую конвенцию о дипломатических и консульских отношениях, а также призвала принять меры в связи с неправомерными действиями полиции в отношении граждан Турции, передает Reuters со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел страны.

По данным источников, МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов. В дипломатической ноте также утверждается, что полицейское вмешательство в мирные демонстрации было непропорционально и Турция требует предоставить информацию о своих пострадавших гражданах. В ноте содержится и призыв к правовым мерам в отношении полиции Нидерландов.

Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы проинформировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатьма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

Ранее полиция голландского Роттердама задержала 12 участников протеста у здания турецкого консульства из-за беспорядков. Собравшиеся протестовали против запрета властей Нидерландов на въезд в страну главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу.