Саргсян и Путин обсудят Карабах

14-15 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина Россию с визитом посетит президент Армении Серж Саргсян, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров на высшем уровне, которые пройдут 15 марта, планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы развития интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве.

Кроме того, предстоит обмен мнениями по наиболее актуальным региональным проблемам, прежде всего по нагорно-карабахскому урегулированию, сообщает пресс-служба Кремля.