 

Турция поставила в Азербайджан «убийцу беспилотников» фото

 

Турецкая компания Harp Arge продала Азербайджану систему вооружения Drone Killer, предназначенную для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и использующую принцип постановки электромагнитных помех, говорится в сообщении компании, передает Trend.

Отмечается, что данная сделка является первым опытом компании Harp Arge по экспорту в Азербайджан своих военных систем.

В сообщении подчеркивается, что эта система вооружения успешно протестирована в азербайджанских силовых структурах.

Предназначенное для нейтрализации БПЛА оружие Drone Killer использует высокоскоростные электромагнитные помехи на частоте 2,4 ГГц и 5,8 ГГц, чтобы нарушить связь между беспилотным аппаратом и центром управления, а также дезориентирует систему GPS.

Эту систему оружия используют Вооруженные силы, Национальная разведывательная служба (MIT), другие силовые структуры Турции.

 

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