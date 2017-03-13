Умер помощник Горбачева Анатолий Черняев

Помощник экс-президента СССР Михаила Горбачева Анатолий Черняев умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщается на сайте Горбачев-фонда.

«Его вклад в формирование внешней политики перестройки, в демократизацию страны неоценим. Гласность была для него синонимом честности власти и свободы слова, его кредо, его sine qua non. Все эти годы Черняев был рядом с Михаилом Сергеевичем Горбачевым - инициатором перестройки, взявшим на себя ответственность за нелегкие, изменившие страну и мир решения. Отношения, которые сложились в те годы между ними, можно назвать братскими», — говорится в сообщении.

Черняев родился 26 мая 1921 года, прошел войну, затем преподавал историю в МГУ. С 1961 по 1986 год работал в международном отделе ЦК КПСС.

В 1986-1991 гг. был помощником генерального секретаря ЦК КПСС, затем президента СССР Михаила Горбачева по международным делам, считался одним из видных представителей либеральной части его окружения.