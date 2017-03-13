Межбанк дал старт кампании в честь праздника Новруз

Международный банк Азербайджана (МБА) подготовил сюрприз для своих клиентов в честь праздника Новруз. С 13 по 31 марта 2017 года банк начинает реализацию двух праздничных кампаний. В рамках первой кампании каждый клиент, разместивший в этот период вклад в манатах, получит в подарок дополнительный 1% к годовой процентной ставке вклада. МБА также дарит клиентам, размещающим депозит, платежные карты и возможность открыть кредитную линию, определяемую в соотношении с суммой размещенного депозита.

Банк также реализует в этот период другую кампанию, в рамках которой предлагает 50%-ную скидку на пластиковые карты VISA, MasterCard Gold и Platinum. Клиенты смогут приобрести Gold карты за 15 манатов, Platinum - за 25 манатов. Для владельцев карт услуги MobilBank и InternetBank бесплатные.

Более подробную информацию можно получить по ссылке: https://www.ibar.az/individual/novruz-qazanciniz-bol-olsun/

Основным акционером МБА, обладающим сетью из 36 филиалов и 40 отделений, является правительство Азербайджана. МБА является крупнейшим банком Южного Кавказа по объему активов, клиентской базе и портфелю международных операций.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех филиалах и отделениях банка, а также позвонив в информационный центр по короткому номеру 937.