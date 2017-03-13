Назначен новый региональный директор ВР

Новым региональным президентом компании BP назначен Гэри Джонс, который сменил на этом посту Гордона Биррелла, говорится в сообщении компании.

Гэри Джонс приступит к своим обязанностям со 2 апреля 2017 года и будет осуществлять свою деятельность в офисе BP в Баку.

На этом посту он сменит Гордона Биррелла, который назначен на должность главного операционного директора в головном офисе BP в Лондоне и будет руководить работой BP по добыче, трансформации и углеводородам.

В настоящее время Г.Джонс является глобальным руководителем по бурению и закачиванию скважин в BP. В компании он с 1981 года и за время своей карьеры участвовал в глубоководных операциях в Мексиканском заливе, работал в Северном море, Китае, Нидерландах и Африке.