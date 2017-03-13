 

Забастовка на заводе Искандера Халилова в Нефтчале

Автор: Отдел информации 

Сотрудники ООО «Азерйод» в Нефтчале провели забастовку. При этом производство на заводе не было остановлено, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

150 из 220 сотрудников не вышли на работу, а собрались во дворе завода, требуя выплатить зарплату за несколько месяцев. Забастовка длилась около четырех часов. 

С бастующими встретился технический директор «Азерйод» Эльшан Султанов, который пообещал, что вся задолженность по зарплате будет погашена в течение трех дней. Он также посетовал на тяжелое финансовое положение предприятия, отметив, что повышение тарифов на электроэнергию сильно сказалось на его рентабельности.

Отметим, что год назад завод посетил его владелец - российский миллиардер Искандер Халилов. Он поручил, чтобы руководство завода, несмотря на кризис, не увольняло сотрудников.

«Азерйод» ежегодно производит около 300 тонн йода. Это в 20 раз больше потребностей Азербайджана. Завод считается самым крупным в СНГ и третьим в мире.

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