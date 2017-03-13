Япония направит вертолетоносец «Идзумо» в Южно-Китайское море

Командование Сил самообороны Японии в мае этого года направит крупнейший в стране вертолетоносец «Идзумо» в Южно-Китайское море, в том числе для участия в совместных с Индией и США военно-морских учениях «Малабар». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в японских военных кругах.

«Наша цель — проверить возможности «Идзумо» в длительном походе. В частности, мы сможем отработать совместные действия с американскими кораблями», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что вертолетоносец во время похода также совершит несколько заходов в порты Индонезии, Сингапура и Филиппин. Обратно в Японию корабль вернется в августе.

Самый крупный в Японии боевой корабль — вертолетоносец «Идзумо» водоизмещением 19,5 тыс. тонн был принят в состав морских Сил самообороны весной 2015 года. Он способен нести до девяти вертолетов, его палубу могут также использовать сверхзвуковые истребители вертикального взлета и посадки F-35. Кроме того, «Идзумо» способен доставить к месту операций до 470 военнослужащих.