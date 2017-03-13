Центробанк о долларизации банковских вкладов

Банковские вклады населения в инвалюте в Азербайджане в январе 2017 года увеличились на 6,1% — 6 млрд 294,5 млн манатов, или 81,25% всех вкладов населения, сообщили в Центральном банке, передает Интерфакс.

По итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%.

В целом за январь 2017 года банковские вклады населения выросли на 4% — до 7 млрд 747,2 млн манатов.

По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в январе 2017 года сократился на 4,3% — до 1 млрд 452,7 млн манатов, или 18,75% всех вкладов.

На 1 февраля 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 753,9 млн манатов, нерезидентов — 993,3 млн манатов. За январь 2017 года вклады резидентов выросли на 4,2%, нерезидентов — на 2,7%.

В целом на 1 февраля 2017 года объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 23 млрд 215 млн манатов, что на 5% больше показателя на начало 2017 года.