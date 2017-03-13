 

Вооруженная оппозиция отказалась участвовать во встрече в Астане

 

Вооруженная оппозиция не будет участвовать во встрече по Сирии в Астане, сообщил РИА Новости представитель делегации Усама Абу Зейд.

"Наше вчерашнее заявление звучало очень ясно, вооруженные группировки не собираются участвовать в Астане-3, так как пока не выполняются обещания о прекращении огня", — сказал Абу Зейд, отвечая на вопрос, будет ли кто-нибудь из них представлен на третьем раунде астанинских переговоров 14-15 марта.

Очередная международная встреча по Сирии на высоком уровне в рамках Астанинского процесса начнется во вторник. По данным МИД Казахстана, 14 марта планируются предварительные консультации, 15 марта состоится пленарное заседание. Итогом второго раунда этих переговоров, который прошел в столице Казахстана 15-16 февраля, стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции.

В первом и втором раунде представители вооруженной оппозиции принимали участие. При этом глава делегации сирийского правительства Башар Джаафари подтвердил РИА Новости, что они будут участвовать в Астане-3.

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