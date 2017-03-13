 

«Азеришыг» дал свет прифронтовым селам фото

 

ОАО «Азеришыг» реализует проекты по строительству и восстановлению энергетической инфраструктуры в прифронтовой зоне. При этом в некоторых местах работы проводятся в экстремальной обстановке, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, проведены работы для обеспечения круглосуточного электроснабжения села Тапгарагоюнлу, расположенного вблизи линии соприкосновения войск.

В то же время в Агдамском районе были проведены профилактические работы на 10 подстанциях и 728 трансформаторных пунктах. Также электрики заменили около 42 тысяч метров линий электропередач.

В селе Афетли Агдамского района была построена современная подстанция.

В Тертерском районе восстановлена энергетическая инфраструктура, которая пострадала во время апрельских событий на линии фронта.

В ближайшее время планируется строительство подстанции в селе Джоджуг Марджанлы.

Колоссальная работа по замене воздушных линий электропередач была проведена и в прифронтовых селах Газахского и Товузского районов.

 

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