Полад Бюльбюльоглу уходит в руководство ЮНЕСКО?

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу стал кандидатом на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передает ТАСС.

Его кандидатура официально внесена Азербайджаном на рассмотрение Исполнительного совета (ИС) ЮНЕСКО. Выборы пройдут осенью этого года.

По словам посла Анара Керимова, возглавляющего азербайджанскую миссию в ЮНЕСКО, Исполнительному совету переданы биография и дискурс кандидата. В своем меморандуме кандидат Азербайджана изложил свое видение основных задач мирового сообщества в сферах ответственности организации на предстоящее четырехлетие.

Выборы проводятся в связи с предстоящим истечением полномочий Ирины Боковой, избранной на пост генерального директора в 2009 году и переизбранной на новый срок в 2013 году. Она стала первым представителем восточноевропейской группы стран во главе всемирной организации. Правила ЮНЕСКО не допускают избрания высшего должностного лица более чем на два срока.

На данный момент Полад Бюльбюльоглу занимает пост посла Азербайджана в России.