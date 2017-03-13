Найдено тело еще одного нефтяника?

Специальным штабом, созданным в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», согласно утвержденному плану продолжаются поисково-спасательные работы по определенным секторам.

Как сообщили haqqin.az в штабе, в результате поисково-спасательных работ в море обнаружено тело неизвестного мужчины.

Выясняется, является ли он одним из нефтяников, пропавших без вести в результате обрушения эстакады 15 декабря.

После установления личности мужчины общественности будет дана подробная информация.