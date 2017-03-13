 

Кремль о конфликте между Турцией и Нидерландами

 

Москва призывает Гаагу и Анкару к сдержанности и конструктивизму в деэскалации напряженности, которая возникла между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в Кремле не считают, что в урегулировании напряженности могут помочь посредники. «Выйти из этой ситуации могут только эти две страны», — сказал Песков.

Отношения Турции и Нидерландов обострились после того, как правительство Нидерландов отказалось пустить министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в страну. Глава МИД Турции собирался встретиться в Роттердаме с турецкоязычными жителями в преддверии референдума о расширении полномочий президента Турции. Однако позже мероприятие было отменено. Мэр Роттердама объяснил это решение «соображениями безопасности».

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