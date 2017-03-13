 

Сенат Франции хочет организовать встречу армянских и азербайджанских депутатов

 

В Сенате Франции выдвинута инициатива о проведении встречи между членами парламента Азербайджана и армянскими депутатами. Об этом на проведенном в понедельник брифинге сказал председатель группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции Андре Рейшар.

По его словам, в связи с этим была проведена встреча с председателем Сената Франции, в ходе которой было получено его предварительное согласие.

«Мы считаем, что можно предпринять положительные шаги в этом направлении. Время встречи пока не известно. Потому что это пока только инициатива. Однако во время встречи с председателем Сената мы получили предварительное согласие. После того, как президенты утвердят это решение, можно будет дать точную информацию о месте и времени встречи», - сказал Рейшар.

Сенатор отметил, что вопрос организации встречи между членами парламентов был поставлен на повестку дня еще во времена предыдущего председателя Сената.

«Однако встреча не состоялась. Основным нашим ожиданием является достижение положительного продвижения в урегулировании конфликта. Конфликт является причиной сохранения в регионе напряженности. Мы ожидает, что в ходе встречи будут приняты определенные шаги для устранения указанной напряженности» , - сказал сенатор.

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Сенат Франции хочет организовать встречу армянских и азербайджанских депутатов
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