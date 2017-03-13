Изменения в связи с неприкосновенностью Мехрибан Алиевой

В Азербайджане могут быть внесены изменения в законодательство в связи с неприкосновенностью первого вице-президента и вице-президентов, их правами и другими вопросами, сказал журналистам в понедельник первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, передает Trend.

По словам Аскерова, в связи с этим, в соответствии с требованиями Конституции, возможно принятие отдельного закона.

«Возможно также, что эти законодательные изменения найдут отражение в Положении о первом вице-президенте, или же вице-президентах, утвержденном указом президента Азербайджана Ильхама Алиева», — сказал первый вице-спикер.