Фийон: санкции против России были ошибкой

Кандидат в президенты Франции, экс-премьер-министр страны Франсуа Фийон в интервью радиостанции Europe 1 заявил, что санкции против России были ошибкой.

«Мы сделали ошибку. Россия отклоняется от курса, это бесспорно. Потому что мы изначально имели плохую позицию в отношении России», — сказал он.

Фийон отметил, что введение санкций привело к ужесточению позиции России. По его словам, санкции против России «необходимо снять в обмен на соответствующие изменения в позиции России».

Ранее Фийон заявлял, что снятие санкций с России необходимо, чтобы решить проблемы французских фермеров.